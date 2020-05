Après avoir annoncé la réouverture prochaine des centres commerciaux à l’extérieur de la grande région de Montréal, le premier ministre François Legault a dévoilé les prochaines étapes du plan de déconfinement de Québec.

Si l’on se fie à ce plan, les secteurs de l’hébergement, du camping et de certaines activités touristiques ciblées devraient être parmi les prochains à faire l’objet d’une réouverture. Une date concernant la réouverture des services de soins personnels et esthétiques dans la région de Montréal, notamment les salons de coiffure, demeure aussi à être déterminée dans la phase 5 du plan de Québec.

La sixième phase prévoit notamment une première annonce de réouverture pour les restaurants et les sports d’équipe extérieurs. C’est également durant cette phase de déconfinement que devraient rouvrir les centres commerciaux dans la grande région de Montréal, de même que les piscines extérieures, les centres d’entraînement d’excellence et le milieu de l’audiovisuel et de la postproduction.

Les autres secteurs devront eux faire preuve de patience. La réouverture des lieux de culte, des salles de spectacle, des bars et des gymnases n’est prévue que dans une phase «ultérieure» du déconfinement.

Il en va de même pour la reprise des grands rassemblements, des sports professionnels, des croisières et de certaines activités touristiques ciblées.

Cet échéancier du gouvernement demeure conditionnel à l’évolution de la pandémie au Québec.