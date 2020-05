Réouverture autorisée des sentiers de VTT/quad

Après plusieurs semaines d'hésitation, Québec autorise enfin la réouverture des sentiers de VTT/quad.

La Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) avait soumis un plan de reprise au ministère des Transports au début du mois, mais n’attendait plus la bonne nouvelle - qui a été confirmée dimanche.

À partir de maintenant, ce sera tout un défi pour les 115 clubs de la province de relancer leurs activités rapidement. Il faut d’abord que des centaines de bénévoles entament la préparation des quelque 25 000 km de sentiers afin d’accueillir les adeptes pour la saison estivale. Les clubs demandent d’ailleurs à leurs membres de faire preuve de patience et de compréhension.

«Nos sentiers ne sont pas officiellement ouverts, mais on est très conscient que les gens vont y aller et on va les laisser faire. Sauf qu’ils doivent tenir compte que les travaux ne sont pas faits, l’inspection n’est pas faite, il manque sûrement de la signalisation, il y a sûrement des bris. On leur demande justement de nous rapporter ces bris afin qu’on puisse remédier à tout ça», a expliqué Guylaine Lebel, présidente du Club VTT Mitis.

Les dernières semaines ont coûté cher aux clubs. Les ventes des droits d’accès pour la période estivale ont chuté d’au moins 40% puisque les adeptes hésitaient à se les procurer sans savoir s’il allait y avoir une saison. La vente des droits d’accès représente des revenus de 12 millions $ par année pour les clubs. Donc, moins de revenus signifie moins de ressources financières pour l’entretien du réseau de sentiers. La FQCQ souhaite que ses 45 000 membres vont vite acheter leurs droits d’accès.

«Les clubs sont dans une période où ils ont besoin d’argent. Ça fait que c’est important que les gens qui vont aller circuler dans les sentiers se procurent leurs droits d’accès s’ils veulent avoir une qualité de sentiers correcte pour la saison», affirme Danny Gagnon, qui est le directeur général de la Fédération québécoise des clubs quads.

Parallèlement, la FQCQ a entrepris des discussions avec les autorités gouvernementales afin qu’une aide d’urgence d’au moins 3 millions $ lui soit rapidement consentie. L’industrie québécoise du VTT/quad génère des retombées annuelles de 1,2 milliard $.