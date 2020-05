Une série américaine tournée au Québec diffusée ce soir aux États-Unis

Une série télévisée américaine tournée l’an dernier dans la grande région de Québec sera diffusée aux États-Unis dès lundi soir.

C'est à compter de 21h qu'il sera possible de voir les deux premiers épisodes de la série américaine Barkskins.

La première saison a été tournée l'an dernier dans la grande région de Québec avec un budget de près de 60 millions de dollars. L’équipe s’est rendue entre autres à Stoneham et dans le vieux Québec, mais le lieu de tournage principal, c’est un village du 17e siècle construit uniquement pour l’occasion à Valcartier.

«Ils ont construit un village grandeur nature avec plein de bâtiments, des jardins où ils faisaient pousser des légumes et des fruits. Il y avait des animaux», explique Daniel Ferland, le président et directeur général du Bureau du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches.

Capture d’écran, National Geographic L’histoire de la série Barkskins se déroule dans les années 1600.

Capture d’écran, National Geographic L’acteur québécois Sylvain Massé a obtenu un rôle dans la mégaproduction américaine.

Capture d’écran, National Geographic David Thewlis, connu pour avoir incarné le professeur Lupin dans Harry Potter, est un des personnages principaux de la série.

Plusieurs artisans de Québec ont d'ailleurs travaillé sur la production.

«L’équipe régulière était de 120 personnes, mais quand il y avait des figurants ça pouvait monter à une équipe de 400 à 500 personnes. On était vraiment beaucoup. C’était très impressionnant de voir que tout le monde avant une fonction spécifique,» ajoute Sarah Lajoie-Asselin qui a œuvré comme cantinière et assistante de production lors du tournage.

Dès l'automne, la série sera également disponible dans 172 pays et sera traduite en 43 langues. De quoi mettre les paysages de la région en valeur partout à travers la planète.

Si la production a décidé de diffuser la série dès ce soir aux États-Unis, c'est parce qu'ils espèrent récolter quelques nominations au gala des Emmy Awards.