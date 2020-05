Bien comprendre les frais de déménagement en période de crise

Des centaines de milliers de Québécois déménageront dans les prochains mois. La COVID-19 complique singulièrement leur vie.

Comment déménager en période de confinement ? En engageant des déménageurs professionnels, répondent les autorités. En basse saison, ceux-ci coûtent de 100 à 130 dollars l’heure pour trois hommes, assurance responsabilité incluse (jusqu’à 350 dollars l’heure le 1er juillet). La plupart des déménageurs facturent un minimum de quatre heures et l’horodateur tourne dès le départ du camion. Certains ajoutent un supplément pour le kilométrage, les escaliers, les couvertures, l’emballage, etc.

Prévoyez 250 $ pour un petit 2½ et 1500 $ pour une maison de huit pièces. Demandez un devis.

Mais bon nombre de consommateurs n’ont pas les moyens de se payer ces services. Ils préféreront louer un camion. Prévoyez environ 120 $ pour un 15 pieds, pour un bloc de sept heures avant le 29 juin et après le 2 juillet (ajoutez 300 $ pour un bloc de quatre heures le 1er juillet... si vous réservez très, très tôt), 50 kilomètres inclus.

Ajoutez 18 à 20 cents du kilomètre additionnel et une couverture d’assurance sans franchise de 20 $ à 30 $.

De nombreux autres frais (diable, chariot, gants...) alourdiront la facture.

Avez-vous le droit ?

La confusion règne sur le droit d’effectuer soi-même son déménagement entouré de ses proches et amis, dénonce Marjolaine Deneault, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Sur sa page internet, la Sûreté du Québec (SQ) dit faire confiance au bon jugement des citoyens et des policiers.

« Mais certains nous ont contactés parce qu’ils ont eu des amendes, d’autres se font dénoncer par leurs voisins », reprend Mme Deneault, qui demande un assouplissement des règles.

La SQ suggère d’éviter tout déménagement non essentiel, sinon de faire appel à des proches qui vivent avec vous. Il faudra aussi prouver que votre déménagement est essentiel à un barrage policier.

Conseils

-Les frais de transport, d’entreposage, de déménageurs, de résiliation de bail, de vente de l’ancienne résidence, etc., sont déductibles si vous déménagez pour occuper un nouvel emploi, pour vos études ou pour exploiter une entreprise.

-Avant de déménager, appelez votre assureur. Filmez et désinfectez vos logements de départ et d’arrivée lorsqu’ils sont vides (pour vous protéger des recours et... du virus).

-Faites un inventaire de tous vos biens et finissez d’empaqueter la veille du déménagement.

-Page web de l’Office de la protection du consommateur

-Mesures d’hygiène : Société d’habitation du Québec : bit.ly/2yyV14l • Institut national de la santé publique du Québec : bit.ly/350lEex

FRAIS À PRÉVOIR

-Location du diable: 22 $

-Location d’un chariot: 6 $

-Location de couvertures (à l’unité): 2 $

-Location de bandes à cliquet (à l’unité) : 6 $

-Achat de boîtes (unité): 1$

-Achat d’une paire de gants de travail: 2 $

-Achat d’un sachet, matelas double*: 6 $

-Achat d’un sachet, matelas queen*: 7 $

-Pizza extra large 16 po toute garnie (pourboire/livraison exclus): 30 $

-Bière commerciale (24 bouteilles)**: 32 $

-Boisson gazeuse 2 L: 3 $

-Eau de source (24 bouteilles 500 ml): 6 $

* Protège des punaises de lit et de la saleté

** La limite de taux d’alcool est plus sévère avec un camion : 0,05