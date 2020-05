Elle appelle la police parce qu’un homme noir lui demande d’attacher son chien

Une vidéo montrant une femme blanche à New York, appelant la police après qu'un homme noir amateur d'oiseaux lui eut demandé d'attacher son chien, est devenue virale sur Twitter, témoin de la colère face aux signalements injustifiés de Noirs à la police aux États-Unis.

Dans cette vidéo d'une minute environ, on voit la femme, identifiée comme Amy Cooper, avec son chien non tenu en laisse - alors que les chiens sont censés l'être dans cette partie de Central Park appelée The Ramble - se plaindre d'être filmée.

Lorsque l'ornithologue amateur qui la filme, Christian Cooper (sans relation), continue à filmer, elle appelle la police.

«Un Afro-Américain me menace, moi et mon chien, envoyez des policiers immédiatement», crie-t-elle au téléphone.

Après avoir été postée lundi par la soeur de M. Cooper, la vidéo a été vue plus de 25 millions de fois sur Twitter, certains traitant Amy Cooper de «Karen», surnom utilisé sur les réseaux sociaux pour dénoncer les femmes blanches rapportant de fausses infractions commises par des Noirs.

La vidéo montre «du racisme pur et simple», a déclaré sur Twitter le maire démocrate de New York, Bill de Blasio. «Ce genre de haine n'a pas sa place dans notre ville».

Suspendue dans la foulée par la société d'investissements pour laquelle elle travaille, Amy Cooper a indiqué sur CNN vouloir «s’excuser publiquement devant tout le monde».

«Je ne suis pas raciste», a-t-elle assuré, déplorant que «toute (sa) vie» soit «en train d'être ruinée».

«Je crois que j'ai juste eu peur. Ce n'est pas excusable, pas défendable», a-t-elle ajouté.

Christian Cooper a lui expliqué vouloir «montrer» ce genre d'incidents. «Malheureusement, nous vivons à une époque où les hommes noirs sont vus comme des cibles, comme ce qu'il s'est passé avec Ahmaud Arbery», a-t-il déclaré sur CNN.

Ahmaud Arbery, 25 ans, a été abattu le 23 février dernier, alors qu'il faisait un jogging à Brunswick, dans l'État de Géorgie. Ce n'est qu'après l'émergence d'une vidéo du drame, début mai, que trois personnes ont été arrêtées, y compris un ancien policier à la retraite qui a affirmé l'avoir pris pour un cambrioleur.