EN DIRECT | Doug Ford dévoile le rapport accablant des Forces armées

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a annoncé une enquête sur les allégations contenues dans le rapport dévastateur de l'armée sur le traitement réservé à des aînés dans des centres de soins de longue durée.

Doug Ford a affirmé que lire ce rapport «horrible» est la chose la plus difficile qu'il a eu à faire de tout son mandat.

Parmi les conditions exécrables observées par des militaires, on rapporte des résidents qui ont été laissés dans leurs excréments, des médicaments administrés par erreur, des procédures médicales bâclées comme l’utilisation de cathéters possiblement non stérilisés et un climat de terreur dans les établissements.

Justin Trudeau a dévoilé plus tôt dans la journée qu’il avait lu le rapport lundi sur les observations de militaires qui prêtent main-forte à cinq établissements de l’Ontario durement touchés par le coronavirus et qu’il avait été «choqué» par ce qu’il y avait appris.

«J’ai eu de la tristesse, j’ai été choqué, déçu, fâché», a-t-il laissé tomber durant son point de presse.

Environ 250 militaires ont été déployés dans les centres de soins longue durée de l’Ontario.

