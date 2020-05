Jusqu'à 34 °C attendus

La chaleur et l’humidité s’installent aujourd’hui sur plusieurs régions du Québec et ce, pour quelques jours. On prévoit des maximums jusqu’à 34 degrés et un indice humidex qui pourrait atteindre jusqu’à 41.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour la majorité des secteurs du sud-ouest du Québec.

La Beauce, l’Estrie, l’Outaouais, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, Montréal, Laval, Québec, la vallée du Richelieu ainsi que la région de Vaudreuil-Soulanges sont touchées par ces bulletins.

À Montréal, le mercure doit atteindre un maximum de 32 °C avec indice humidex de 37 mardi. Mercredi, la température montera d’un cran alors qu’on attend un maximum de 34 et un humidex de 41.

Une alerte de chaleur a été émise pour la région de Gatineau, alors que les maximums diurnes prévus se situent entre 30 et 33 degrés. L’indice humidex pourrait grimper jusqu’à 39.