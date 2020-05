La chaleur, un défi pour les itinérants

Pandémie et chaleur extrême sont difficiles à concilier, notamment pour les itinérants.

«On ne peut pas, comme on fait d'habitude, quand on invitait toute personne à rentrer à l'intérieur parce que c'est climatisé. Aujourd'hui, on ne peut pas, il faut créer les espaces, la distanciation», explique Matthew Pearce de la Mission Old Brewery.

Résilience Montréal et Nakuset ont ouvert une aire de repos dans la cafétéria du Collège Dawson, une des mesures temporaires en partie financées par la Ville de Montréal et Québec.

Les organismes comptaient sur l'aide d'urgence pour la première ligne en itinérance du gouvernement fédéral, mais n’ont rien reçu jusqu’à maintenant.

«Plus de belles paroles que d'action», indique David Chapman de Résilience Montréal.

