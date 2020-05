Le bilan canadien en recul, les CHSLD ontariens en ligne de mire

La croissance du bilan des cas et des décès liés à la COVID-19 a ralenti au Canada, mardi, sauf au Québec, tandis que tous les regards se sont tournés vers les CHSLD de l'Ontario à la suite de la publication d'un rapport explosif de l'armée canadienne.

En fin de journée, le pays cumulait un total de 86 648 patients ayant été infectés depuis le début de la pandémie, en hausse de 937 cas. Du nombre, 6639 Canadiens ont désormais perdu la vie après avoir contracté le coronavirus, soit 94 de plus que la veille.

À lui seul, le Québec a rapporté 65,5 % des cas du jour, ce qui représente 614 tests positifs. La Belle Province est encore plus surreprésentée sur le plan de la mortalité avec 70 des 94 décès de la journée (74,5 %).

Les CHSLD dans le collimateur

Les Québécois ont aussi appris qu'à l'instar de l'Ontario, leur gouvernement recevra sous peu un rapport des Forces armées canadiennes sur les conditions de vie qui prévalaient dans les CHSLD où les militaires se sont amenés en renfort.

Dans la province voisine, le dévoilement de ce rapport faisant état de manques généralisés dans les soins offerts aux bénéficiaires - et même d'un décès possiblement dû à la technique vigoureuse employée par un préposé pour nourrir un bénéficiaire - a eu l'effet d'une bombe. Le premier ministre ontarien Doug Ford et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont tous deux admis être scandalisés et fâchés par les conclusions des militaires.

Ce rapport incendiaire a éclipsé la bonne nouvelle du jour dans la province où 287 cas ont été rapportés mardi, en nette baisse par rapport aux plus de 400 cas annoncés quasi quotidiennement au cours de la dernière semaine. Il s'agit du plus petit nombre de cas annoncés depuis le 31 mars dernier, jour où 260 patients avaient été détectés.

La province la plus populeuse du pays a aussi signalé 21 nouveaux décès.

Aucun décès en Colombie-Britannique

De son côté, la Colombie-Britannique a rapporté 11 nouveaux cas de COVID-19 mardi, mais aucun décès. Il s'agit d'une première pour la province du Pacifique depuis le 17 avril dernier.

Autrement, des décès ont aussi été déplorés en Alberta (1), en Nouvelle-Écosse (1) et en Saskatchewan (1).

La situation au Canada:

Québec: 48 598 cas (4139 décès)

Ontario: 26 191 cas (2123 décès)

Alberta: 6901 cas (139 décès)

Colombie-Britannique: 2541 cas (161 décès)

Nouvelle-Écosse: 1052 cas (59 décès)

Saskatchewan: 634 cas (8 décès)

Manitoba: 292 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 122 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 86 647 cas (6639 décès)