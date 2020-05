Le gouverneur de New York veut accélérer l'importation d'électricité québécoise

Le gouverneur de l'État de New York a appelé mardi à lancer de grands projets d'infrastructure pour relancer l'économie américaine après la pandémie, et certains d’entre eux pourraient profiter au Québec.

«S'il y a bien un moment pour s'attaquer à ce besoin de grands travaux d'infrastructure, c'est maintenant», a déclaré le gouverneur démocrate Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse depuis le New York Stock Exchange, qui rouvrait pour la première fois depuis le 23 mars, soulignant qu'il en parlerait mercredi lors d'une rencontre avec le président Donald Trump.

«Il faut relancer l'économie, il faut créer des emplois», a-t-il ajouté.

AFP

Andrew Cuomo a notamment exprimé son intention d’accélérer le développement des infrastructures nécessaires à la transmission d’électricité en provenance du Canada afin d’alimenter l’État en énergie renouvelable.

Le premier ministre François Legault et sa ministre des Relations internationales Nadine Girault se sont tous les deux réjouis de l’annonce sur Twitter, eux qui ambitionnent toujours de faire du Québec la «batterie du nord-est de l’Amérique du Nord».

L’an dernier, le maire de New York, Bill de Blasio, a dévoilé un ambitieux plan vert en plusieurs volets, qui comprend la construction d’une ligne électrique permettant de relier sa ville au réseau d’Hydro-Québec.

Le contrat d’approvisionnement avec Hydro-Québec pourrait rapporter jusqu’à 10 milliards de dollars à la société d’État sur 20 ans.

Parmi les autres projets chers aux yeux du gouverneur Cuomo, on retrouve la construction d'une liaison ferroviaire entre le centre de New York et ses aéroports ou le prolongement de la ligne Q du métro new-yorkais.

Malgré un manque à gagner fiscal dû à la pandémie évalué pour l'État de New York à quelque 13 milliards de dollars, le gouverneur a indiqué qu'il allait «donner l'exemple» en accélérant son propre programme d'infrastructure, mais souhaitait «un partenariat» avec le gouvernement fédéral.

«Je vais à Washington demain, j'ai un rendez-vous avec le président (...) c'est une des choses dont je veux lui parler», a ajouté M. Cuomo, évoquant de grands projets, comme le grand barrage du Hoover Dam, lancés pendant la Grande Dépression des années 1930.

Avec la pandémie, qui a fait près de 100 000 morts aux États-Unis, près de 40 millions d'Américains sont désormais officiellement inscrits au chômage, et le taux de chômage frôlait les 15 %.