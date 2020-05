Rafraîchir les ainés des CHSLD constitue un défi en Mauricie

La canicule s'abat sur les CHSLD et le défi est grand. Comment rafraîchir les résidents en contexte de pandémie?

«Les personnes qui sont les plus à risque se sont les personnes âgées de 80 ans et plus, souvent avec des problèmes cognitifs. Pour ces personnes s'hydrater, ce n'est pas évident, il faut souvent de l'aide. Et on manque de personnel dans plusieurs établissements», explique le docteur Pierre Gosselin.

Ce médecin de l'Institut national de santé publique du Québec recommande deux à trois heures de fraicheur par jour pour les résidents en CHSLD.

Les risques liés à la chaleur sur les personnes plus vulnérables sont bien réels.

À l'été 2018, le Québec a connu des records de chaleur entrainant neuf décès dans les CHSLD de la Mauricie et du Centre-du-Québec et il n'y avait pas de virus dans l'équation.

«Les résidents sont plus faibles en raison du stress vécu dans les derniers mois. Ils sont moins bien nourris et hydratés. C'est clair que ça peut déclencher un surcroit de mortalité», poursuit-il.

La Résidence Louis Denoncourt à Trois-Rivières fait partie des CHSLD jugés prioritaires. Une liste établie il y a deux ans par le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Le centre d'hébergement est situé dans un îlot de chaleur. Des travaux ont été amorcés pour créer des corridors de fraicheur.

La vague de chaleur précoce sera aussi difficile pour le personnel qui porte déjà des masques, des visières, des blouses de protection et des gants.

Les 27 CHSLD de la région ont établi des zones de fraicheur. Les résidents y seront amenés tout en respectant la distanciation physique. Par ailleurs, des démarches sont en cours pour installer des systèmes de climatisations temporaires dans certains établissements.