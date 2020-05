Des trucs pour se rafraîchir sans climatiseur

Une première vague de chaleur intense frappe de plein fouet le Québec alors que l’été n’est même pas encore arrivé.

Difficile de se rafraichir lorsqu’on ne possède pas de climatiseur, que les piscines publiques et les jeux d’eau ne sont pas ouverts et que les centres commerciaux sont fermés en raison de la pandémie de COVID-19.

Plusieurs petits gestes peuvent faire une différence afin d’avoir moins chaud, voici quelques suggestions.

Alimentation

Alors que plusieurs ont le réflexe de boire des boissons glacées ou froides quand il fait chaud, cette tactique ne permet pas de rafraichir réellement. La sensation de fraicheur n’a pas d’effet sur le corps, peut-on lire sur plusieurs sites spécialisés.

S’offrir une boisson chaude n’est pas mieux. Les experts indiquent qu’il faut plutôt consommer des breuvages à température de la pièce pour mieux s’hydrater.

Même chose pour la nourriture : privilégiez les sandwichs, salades, yogourts, fruits frais, soupes fraiches plutôt que des plats chauds.

Dans ses recommandations, le gouvernement du Québec suggère d’éviter de boire de l’alcool pour éviter de se déshydrater.

Une douche ou un bain plusieurs fois par jour font le travail. Vous pouvez aussi rafraichir votre peau avec une serviette mouillée ou un vaporisateur.

Choisissez des vêtements plus légers et réduisez vos efforts physiques, ajoute le site Santé Québec.

Fenêtres

Les fenêtres plein soleil peuvent faire surchauffer votre maison. Selon le site Éco Habitation, les fenêtres orientées sud et sud-ouest sont responsables de 40% du réchauffement du domicile.

Ainsi, fermez les rideaux, les stores, pour éviter le rayonnement solaire.

Privilégiez des rideaux de couleur pâle, idéalement installés le plus près possible des fenêtres.

Les pellicules pare-soleil à coller sur les fenêtres sont également très efficaces pour réduire la chaleur et bloquent la quasi-totalité des rayons UV, selon le site de CAA Québec.

Un rouleau de pellicule coûte environ une cinquantaine de dollars en quincaillerie.

Appareils qui produisent de la chaleur

Plusieurs appareils domestiques vont générer de la chaleur.

Évitez l’utilisation de la cuisinière, du lave-vaisselle et de la sécheuse pendant le jour.

Privilégiez la cuisson au micro-ondes ou au barbecue pour vos repas, vous empêcherez ainsi votre logis de surchauffer.

Ventilation

Une bonne circulation d’air peut aider à évacuer la chaleur à l’extérieur.

Pensez à ouvrir les portes et fenêtres du côté plus venteux, et un peu moins celle de la face opposée tout en laissant les portes intérieures ouvertes.

Ouvrez les fenêtres du sous-sol et celles à l’étage. L’air chaud aura tendance à monter et à sortir par les fenêtres du haut pendant que l’air froid rentrera par les fenêtres du bas.

Faites fonctionner le ventilateur de la salle de bain et la hotte de la cuisine pour évacuer la chaleur. Ce truc fonctionne bien lorsqu’un climatiseur fonctionne et que les portes et fenêtres sont fermées.

Les ventilateurs peuvent aussi aider à la circulation de l’air frais.

Un truc par grande chaleur : déposez un bac d’eau rempli de glaçons devant votre ventilateur, l’air sera beaucoup plus frais.

Lieux

Privilégiez les endroits comme le bord des cours d’eau, habituellement plus frais. Les lieux où il y a beaucoup plus d’arbres, de verdure, sont également à prioriser.