Une femme portée disparue à Amqui

La Sûreté du Québec (SQ) poursuit mardi ses recherches pour tenter de retrouver une femme de 69 ans d'Amqui qui manque à l'appel depuis le 24 mai.

Françoise St-Onge a été vue pour la dernière fois sur la rue Estelle à Amqui dans la Matapédia. Elle a quitté son domicile tôt le matin et n’est pas revenue.

La dame se déplacerait à pied et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Elle mesure 1 mètre 45 (4 pieds 9 pouces) et pèse 61 kilos (135 livres). Elle a les cheveux courts gris et les yeux bruns.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau de printemps brun.

Les recherches terrestres vont se poursuivre mardi. Des policiers supplémentaires seront dépêchés sur place, ainsi que des véhicules tous terrains.

Par ailleurs, l’hélicoptère de la Sûreté du Québec se rendra sur les lieux mardi pour tenter de localiser la dame par un ratissage aérien.

Toutes informations sur cette disparition peuvent être communiquées, confidentiellement, à la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.