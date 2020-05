Ce n’est pas si simple de fermer un zoo

L’absence temporaire de visiteurs au Zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue se ressent sur les finances de l’établissement de l’ouest de l’île de Montréal, mais aussi sur le comportement de certains animaux.

Par exemple, les renards roux sont souvent camouflés des visiteurs dans leur forêt de 900 mètres carrés en temps normal. «Maintenant, dès qu’il y a quelqu’un qui est là, ils viennent et on sent qu’ils s’ennuient des gens», a dit le directeur général du zoo, David Rodrigue.

L'endroit est situé dans un corridor aérien, beaucoup moins fréquenté qu’à l’ordinaire en raison de la pandémie. Peu de bruits troublent dorénavant la quiétude des animaux, une tranquillité qui se remarque d’ailleurs dans leur comportement.

«On voit les animaux utiliser des portions de leur aire de vie qu’ils n’avaient jamais utilisées», a relaté M. Rodrigue.

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Sens unique et affiches

Toujours sans date de réouverture, le repère des amateurs d'animaux de la grande région de Montréal finalise présentement son plan sanitaire pour accueillir à nouveau des clients.

Ceux-ci devront entre autres s’habituer à un parcours à sens unique. Les pavillons de visite intérieurs demeureront fermés et le programme éducatif sera majoritairement annulé.

«Il y a aussi beaucoup d’affichages pour rappeler aux gens les mesures en place. C’est une responsabilité collective. C’est un monde changé. Les organisations doivent appliquer des normes, mais il faut que les gens participent», a précisé M. Rodrigue.

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Dons

Fermé depuis le 16 mars en raison de la pandémie, le zoo a vu ses revenus descendre en flèche. «Toutes les sources de revenus sont anéanties en ce moment. Notre source majoritaire de revenus, c’est l’achalandage», a dit M. Rodrigue.

Dans la foulée de cette fermeture, 60 % des employés ont été mis à pied temporairement. Seulement une équipe réduite assure sur place les soins et la maintenance des animaux en respectant des normes strictes.

M. Rodrigue se réjouit toutefois de voir le soutien de la communauté. «Dans le dernier mois, on est rendu à tout près de 60 000 $ qui sont rentrés en dons. Ça, c’est les gens du grand public et à 95 % ce sont de nouveaux donateurs.»