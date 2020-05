CHSLD au Québec | Le rapport des Forces armées dévoilé

Le gouvernement du Québec rend public un rapport des Forces armées canadiennes dans nos résidences pour aînés.

Le rapport de 60 pages fait état de plusieurs manquement dans les CHSLD de la province où des militaires ont prêté main-forte: plusieurs résidents sont contaminés par la COVID-19, il manque de personnel et de médecins de garde, la prévention et le contrôle de la contamination ne respectent pas les normes établies par le CIUSSS, et ce, dans plusieurs des établissements.

Le rapport d’observation des Forces armées canadiennes appelées en soutien dans les 25 CHSLD de province fait état de problèmes liés à la prévention des infections, difficulté de garder les zones chaudes et froides étanches, d’un manque de formation du personnel, et d’un manque de main-d’œuvre.

Le rapport note également le cas d’un CHSLD où le taux d’infection à la COVID-19 est de 100%, où la gestionnaire touchée n’a pu gérer la crise.

Des disputes entre employés concernant les horaires de travail, chicanes affectant l’efficacité, sont rapportées dans un autre établissement.

Les militaires ont également observé un relâchement dans les soins offerts le soir et la nuit. Des employés quittaient leur poste sur ces quarts de travail sans prévenir.

Dans certains établissements les militaires ont également observé ce qui semble être une «deuxième vague» d’infection à la COVID-19, alors qu’à d’autres endroits, la situation semblait se stabiliser.

Des améliorations dans plusieurs CHSLD ont également noté par l’armée. Plusieurs employés malades ou en quarantaine sont de retour au travail, mais à certains endroits, le manque de travailleurs permanents est observé.

Plus de détails suivront.

Pour consulter le rapport, cliquez ici.