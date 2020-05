Des boites à lunch festives pour les finissants

Alors que les élèves de secondaire 5 ont dû faire leur deuil de leur bal des finissants, une douzaine de restaurateurs sherbrookois ont voulu souligner ce moment important en leur offrant des boîtes à lunch festives.

Chaque école célébrera ses finissants à sa façon. À l’école secondaire Le Salésien, les élèves pourront arriver en voiture et en habit de bal et prendre des photos. Par la suite, ils pourront partager une boîte à lunch avec leur famille et leurs amis.

La Ville de Sherbrooke a remis un montant de 2000$ à La Jeune Société pour que les familles dans le besoin puissent elles aussi se procurer un repas à partager.