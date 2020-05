Des patients pleurent parce qu’il fait trop chaud

La situation déjà bien compliquée dans les CHSLD est devenue insoutenable alors que la chaleur extrême des derniers jours a fait fondre en larmes des patients, en plus de fracasser des records presque partout en province mercredi.

​« Beaucoup de patients pleuraient [mardi] à cause de la chaleur. Il faisait chaud, et, aujourd’hui [mercredi], c’est sûr que c’est encore pire », a affirmé Boguslawa Solski, préposée aux bénéficiaires au Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal, avant de commencer son quart de travail mercredi.

À Montréal, le mercure a grimpé à 36,6 °C, ce qui représente la 2e température la plus chaude enregistrée de son histoire, tous les mois confondus. Le record absolu est de 37,6, le 1er août 1975.

« C’est un record absolu pour le mois de mai, mais même en juin on n’avait jamais atteint ça. C’est vraiment exceptionnel. Car même l’été, on se rend rarement à des températures aussi chaudes, a expliqué André Cantin, météorologue chez Environnement Canada. On bat des records pratiquement partout dans le sud-ouest du Québec. »

Son propre ventilateur

Pour combattre cette chaleur extrême, Boguslawa Solski pense amener son propre ventilateur de la maison et demander à ses collègues de faire de même.

Elle a avoué avoir « beaucoup de mal à respirer », alors que le travail des employés est compliqué par l’équipement de protection et la chaleur.

Selon elle, le gouvernement aurait dû envoyer des climatiseurs dans les CHSLD il y a bien longtemps.

Bénévole au CHSLD Vigi Mont-Royal, où réside sa mère, Randall Dagenais est quant à lui sorti du bâtiment avec le chandail détrempé par la sueur.

« Je vous le jure, ça, c’est mouillé », a-t-il lancé en tordant son chandail.

Sueur dans les yeux

« Des gouttelettes [nous tombent] dans les yeux, ce n’est pas évident », a-t-il poursuivi, ajoutant que l’équipement de protection, comme le masque, n’aide pas à se rafraîchir.

Avec la canicule, Mme Solski s’attend aussi à ce qu’il manque d’employés.

« J’ai une amie qui a pris congé aujourd’hui, et mercredi deux autres personnes ont pris congé à cause de la chaleur », a-t-elle affirmé.

La situation n’est pas près de s’améliorer avant ce week-end, alors que des températures très chaudes sont attendues aujourd’hui et demain.

« Ce qu’on a vécu [mercredi], on pourrait très bien s’en approcher [jeudi] », selon le météorologue André Cantin.

–Avec Hugo Duchaine