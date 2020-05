«Il faut que ça soit terrible» - Mario Dumont

Quand des militaires sont allés prêter main-forte dans des CHSLD en Ontario, ils ont tellement été horrifiés de la situation qu’ils ont dénoncé les problèmes de salubrité et le manque soins prodigués aux aînés à leurs supérieurs. Le maire Doug Ford a promis qu’il allait remuer ciel et terre hier pour changer les choses. Il le faut soutient Mario Dumont.

«C’est à peu près sans précédent. L’ampleur du caractère inhumain de la qualité des soins les a poussés a en faire un rapport. Il faut que ça soit terrible», se désole notre commentateur politique.

Le Québec devrait aussi recevoir sous peu un rapport de l’armée concernant ses CHSLD.

«On a mis des fortunes dans le sytème de santé pour la médecine de pointe, mais les centres pour héberger les aînés, on y a mis le minimum. Il faudra faire une grande réflexion de société concernant les personnes âgées», recommande Mario Dumont.

«Les personnes âgées n’ont pas la possibilité de faire des manifestations et de prendre la rue avec des casseroles. Elles sont très vulnérables et même leur propre famille n’ose pas porter plainte, car elle craint que la personne devienne encore plus maltraitée», ajoute-t-il.

