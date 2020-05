«J’ai de plus en plus de doutes sur une deuxième vague»

Alors que la France a entamé sa troisième semaine de déconfinement, plusieurs médecins s’interrogent sur la survenue possible d’une deuxième vague épidémique du coronavirus.

Parmi ceux qui pensent que cette hypothèse s’éloigne, le docteur Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (AMUF).

En entrevue à LCN, il a dit qu’il avait «de plus en plus de doutes sur une deuxième vague».

J’en parle avec des spécialistes en mathématiques (...) Ils ont fait des modélisations et eux-mêmes disent qu’on se trouve dans les modélisations basses. Et pourtant la France a été durement touchée», a-t-il expliqué.

Il a précisé que le déconfinement progressif semblait bien se passer, même dans les régions de France les plus touchées.

«Ça se passe très bien. Il n’y a pas de deuxième vague. Tout est très surveillé par les épidémiologistes et par les médecins de santé publique. Il y avait des théories, il y a encore trois semaines, qui disaient "on va déconfiner, le virus va repartir" et là il n’y a rien», a-t-il dit.

«Les réanimations avec des malades atteints de la COVID-19, les malades sont sortis. Il reste encore des malades sous circulation extra-corporelle ou qui ont du mal à se désadapter des machines, mais globalement ça va mieux. Le nombre de morts est quasiment stabilisé. Donc ça va plutôt bien.»

Il a avoué que comme beaucoup il a encore du mal à comprendre le fonctionnement et la propagation du virus.

«Il faut éviter de faire peur à la population. Il se passe des choses avec ce virus, je crois que beaucoup de virologues doivent avoir l’humilité de dire qu’on ne sait pas ce qui se passe (...) Il y a plein de choses qu’on ne connait pas sur cette épidémie», a-t-il fait savoir.

«La chaleur est arrivée en France et je pense que le virus n’aime pas trop l’arrivée des premières chaleurs.»

