L’Angleterre lance un système de traçage

Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi le lancement en Angleterre d'un système permettant de tracer les malades infectés par le nouveau coronavirus, afin d'accompagner un déconfinement progressif.

Ce dispositif est au coeur de la stratégie de l'exécutif britannique pour assouplir le confinement en vigueur depuis plus de deux mois dans le pays, le deuxième au monde le plus endeuillé après les États-Unis avec 37 460 morts selon un bilan officiel mercredi (+412) - et plus de 46 000 en comptant également les cas suspects de coronavirus.

Ce nouveau système de traçage sera assuré dès jeudi par 25 000 «traceurs» qui pourront tracer les contacts de 10 000 cas par jour.

À partir de jeudi, toute personne testée positive devra communiquer ses interactions récentes aux équipes compétentes du service public de santé (NHS).

Les personnes entrées en contact avec un cas positif devront s'isoler durant 14 jours, qu'elles présentent ou pas des symptômes.

«Nous demanderons aux personnes de rester à la maison. Si elles ne suivent pas cet avis (...) nous examinerons les sanctions qui pourraient être nécessaires», a indiqué Boris Johnson devant les députés du comité de liaison de la Chambre des communes.

Les députés français en faveur

Les députés français ont voté mercredi pour le déploiement de StopCovid, application pour smartphone censée aider à lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus en traçant les «cas contacts», mais qui suscite des inquiétudes concernant les libertés individuelles.

Installée sur la seule base du volontariat, cette application alertera automatiquement tous les utilisateurs ayant eu un «contact prolongé» récent avec une personne testée positive au virus, à moins d'un mètre et durant plus de quinze minutes, afin qu'ils se fassent tester à leur tour.

Elle utilise la technologie Bluetooth du téléphone - qui permet aux appareils électroniques de dialoguer à courte distance -, et non la géolocalisation.

Le Sénat, chambre haute du Parlement débattra et votera à son tour dans la soirée. Aucun des votes des deux chambres n’est contraignant, mais n’est hautement symbolique pour le gouvernement qui n'a eu de cesse de souligner le caractère «volontaire», «anonyme» et «temporaire» de cette application.

«Sous réserve du vote au Parlement, l'application pourra être disponible dès ce weekend», afin d'accompagner la deuxième phase du déconfinement en France le 2 juin, a indiqué le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O.