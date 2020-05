Manifestations du personnel de la santé dans plusieurs villes du Québec

Des manifestations du personnel de première ligne se tenaient mercredi dans de nombreuses villes du Québec.

Les employés du réseau de la santé se disent morts de fatigue et réclament du répit, ainsi qu'un salaire décent.

Des dizaines de membres du personnel se trouvaient sur les terrains de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal agitant des pancartes et des drapeaux.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a assuré que les employés manifestaient pendant leur pause.

Le personnel du réseau de la santé qui est sollicité comme jamais en raison de la crise de la COVID-19 n’a pas été en mesure de prendre de vacances depuis plus de deux mois.

«Les gens ont besoin de leurs vacances, il faut leur donner un moment de repos. Tu ne peux pas être dans un marathon continuel et ne pas avoir cette pause-là», affirme Marc Ranger, directeur québécois du SCFP.

Du côté de Québec, une manifestation s’est tenue devant l’hôtel Le Concorde sur Grande Allée, au centre-ville. L’hôtel a été transformé en centre pour accueillir des patients de la COVID-19.

«Ils n’auront pas droit aux vacances auxquelles ils ont droit selon les conventions collectives malgré ce que le premier ministre et Mme McCann ont dit. On va devoir limiter les vacances de nos professionnels, même si on n’est pas considéré en zone chaude», explique Patricia Lajoie, présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec.

Elle déplore que les PDG des centres hospitaliers ne soient pas en mesure d’accorder les vacances des employés, et ce, même si cela a été annoncé par les autorités.