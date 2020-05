Les restaurateurs n’en peuvent plus d’attendre les directives de réouverture de leurs établissements et demandent une date de réouverture afin de sauver leur industrie.

Une vingtaine d’entre eux ont manifesté au son des casseroles ce matin sur la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal pour interpeler le gouvernement.

«Il va commencer à y avoir des fermetures, c’est déjà commencé et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel c’est difficile, expose le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec, Peter Sergakis, visiblement ému. Ça nous prend des subventions, on va arrêter de donner juste au Cirque du Soleil et Bombardier.»

«On a besoin de savoir quelles sont les capacités d’accueil qui seront acceptées, ajoute Jean-Marc Lavoie, directeur général du restaurant Jardin Nelson. Est-ce que ce sera 25%, 33%, 50%? À 50% on est prêts à jouer dur, mais à 25% on va mettre la clé dans la porte cette année».

La période estivale qui représente une importante partie du chiffre d’affaires est cruciale pour les restaurateurs

Les restaurateurs réclament aussi un guide de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour leur permettre de mieux se préparer à la réouverture.