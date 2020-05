Opération Enfant Soleil: le prochain téléthon sera «énormément différent»

En contexte de la pandémie, le Téléthon Opération Enfant Soleil aura bel et bien lieu le 7 juin, mais sous une tout autre forme que celle qu’on a l’habitude de regarder depuis maintenant 33 ans.

Présenté en alternance sur Facebook et à TVA, le téléthon a été raccourci à cinq heures de diffusion à la télé, en grande partie préenregistrées, avec une trentaine d’artistes qui y participeront.

Le coup d’envoi sera donné dès 7 h le matin, dimanche prochain, avec Arthur L’Aventurier, qui animera la traditionnelle matinée des enfants, sur la page Facebook d’Opération Enfant Soleil. À 9 h, une heure de l’émission Salut, bonjour ! Weekend sera consacrée au téléthon, en direct.

Le téléthon se poursuivra ensuite à TVA, de 12 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 22 h. La majeure partie des segments avec les intervenants et les porte-parole de la cause aura été préenregistrée. Les seules portions en direct seront les chiffriers, pour lesquels seront présents les animateurs Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas et Ève-Marie Lortie.

«On a évalué plusieurs scénarios et on a choisi d’aller vers le préenregistrement parce que louer un studio, c’était très compliqué avec les normes gouvernementales et c’était trop coûteux», a souligné au Journal la PDG d’Opération Enfant Soleil, Julie Lemieux.

«C’est un téléthon complètement différent, mais je pense que les gens vont retrouver l’âme du téléthon, les émotions, les témoignages, a-t-elle ajouté. On est assez satisfaits du résultat, on est dans le dernier droit, on reçoit encore le matériel, il nous reste une dizaine de jours. C’est tout un marathon.»

Le centre d’appels, quant à lui, a été dématérialisé afin que les 300 bénévoles puissent œuvrer dans le confort de leur foyer, en toute sécurité.

Une trentaine d’artistes

Depuis quelques semaines, une trentaine d’artistes s’affairent à enregistrer, avec des musiciens à distance, leur prestation musicale. On retrouve parmi eux Marjo, Roch Voisine, 2 Frères, Garou, Matt Holubowski, Ludovick Bourgeois, Roxane Bruneau, Sarahmée, Fred Pellerin et Émile Bilodeau, entre autres.

Plusieurs artistes ont choisi de faire leur prestation accompagnés par leurs enfants, comme Brigitte Boisjoli, Marie-Élaine Thibert, Geneviève Jodoin, Marc Hervieux et Martin Deschamps.

«Ce sera un téléthon en toute simplicité», conclut Julie Lemieux.