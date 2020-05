Pas de vaccin avant un an, dit un virologue à la retraite

Un virologue à la retraite ne croit pas qu’il sera possible d’avoir un vaccin efficace et disponible à tous avant au moins un an. Il s’inquiète également de la protection des travailleurs de la santé.

Le Dr Jacques Lapierre était responsable de la fabrication du vaccin pandémique influenza en 2009. Il se souvient de tout l’équipement de protection qu’il devait porter et trouve que celui utilisé pour combattre la COVID-19 semble insuffisant.

«Les gens ne portaient pas de masque autre que le masque de procédure et la visière a pris beaucoup de popularité. Pour nous, la visière ne protège pas suffisamment parce que le virus peut avoir accès à votre système respiratoire par les yeux, les muqueuses de l’œil et les glandes lacrymales», affirme le spécialiste.

Dans certains cas, contracter le virus de cette manière est plus rare, mais lorsqu’on prend en considération certains facteurs, elle risque d’augmenter de manière exponentielle.

«Il y a une concentration de patients qui est assez énormes, la charge virale doit aussi être énorme. Ces salles ne sont pas fabriquées pour avoir une circulation d’air avec une entrée d’air au plafond et une sortie d’air au plancher pour balayer la pièce et ramener les particules virales au plancher», ajoute le Dr Lapierre.

Il estime qu’une centaine de groupes de recherche dans le monde travaillent sur des vaccins utilisant toutes sortes de technologies différentes.

Le virologue à la retraite serait «très très étonné» qu’on réussisse à développer et distribuer un vaccin contre ce nouveau coronavirus d’ici 12 mois.

«Fabriquer un vaccin ça prend énormément de temps et ça prend énormément de contrôle. Il faut s’assurer que ce vaccin est très sécuritaire, qu’il va donner l’immunité voulue. Il faut savoir si on a besoin d’une dose ou deux doses», dit-il.

En plus de l’efficacité du vaccin, il faut ensuite le fabriquer et le distribuer. «Ce qui m’inquiète c’est la capacité de fabrication pour couvrir la planète entière. On ne parle pas de centaines de milliers de doses, on parle de milliards de doses», insiste-t-il.

Mais parmi tous ces groupes, lequel serait en mesure de produire un tel vaccin? Une entreprise avec une technologie déjà existante ou qui s’en rapproche, avance-t-il.

«Aussitôt qu’on s’en va vers des technologies nouvelles, je ne pense pas que dans l’espace d’un an on va être capable d’avoir un vaccin sur le marché», précise le Dr Lapierre.

Il ne veut toutefois pas décourager les gens. «Les gens qui guérissent produisent des anticorps, il y a une possibilité de faire un vaccin. Il y a des technologies intéressantes, il y a des choses qui vont être accélérées, mais en dedans d’un an, c’est optimiste», conclut-il