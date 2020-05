Une adolescente portée disparue au Bas-Saint-Laurent

La police a demandé à la population d'ouvrir l'œil pour retrouver une adolescente de 13 ans portée disparue à Saint-Philippe-de-Néri, dans le Bas-Saint-Laurent.

Alysun Fraser a été vue pour la dernière fois lundi sur la route de la Station. Elle se déplacerait à pied ou en auto-stop et pourrait avoir décidé de se rendre à Québec, croit la Sûreté du Québec.

L'adolescente a la peau blanche, mesure 1,67 m (5' 6'') et pèse 53 kg (117 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux verts. Elle portait un manteau noir et un sac à dos vert.

Quiconque l'aperçoit est invité à alerter les policiers en composant le 911 ou en acheminant de l'information confidentiellement à la ligne 1 800 659-4264.