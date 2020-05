39 degrés dans un CHSLD à Montréal

La chaleur caniculaire qui frappe la province est extrêmement pénible pour les aînés dans les CHSLD, mais aussi pour le personnel de plusieurs établissements.

La journée de mercredi avec son mercure qui a grimpé jusqu’à 36,6 °C a été particulièrement difficile, notamment en raison de l’équipement de protection nécessaire pour se protéger contre la COVID-19.

Avec le masque, la visière, la jaquette et les gants, ça devient très chaud et c’est plus difficile de s’hydrater. Les résidents, quant à eux, deviennent plus amorphes.

«Des travailleurs nous ont rapporté une pointe à 39 °C sur un étage dans un CHSLD à Montréal», explique Alain Croteau du Syndicat des employés du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Il affirme que de nombreux employés s’inquiètent de savoir comment leur travail se passera cet été.

Dans plusieurs CHSLD, dont le Centre d'hébergement Jean-De La Lande, on commençait jeudi à installer des unités de climatisation.

La ministre responsable des Aînés a dû se justifier sur les délais qui sont considérés comme trop tardifs.

«On parle de quelque chose d’exceptionnel qui s’appelle un virus qui était inconnu qu’on a découvert sur plein de facettes en cours de route [...] on voulait vraiment savoir si par la ventilation et la climatisation il pouvait y avoir une propagation du virus», a affirmé Marguerite Blais.