Concerts en direct au Domaine Forget cet été

Les amateurs de musique classique pourront vivre l’expérience du Domaine Forget à distance avec trois rendez-vous mettant en vedette Marie-Nicole Lemieux, Louis Lortie, Yannick Nézet-Séguin et le violoncelliste Stéphane Tétreault.

Les artistes se produiront dans la salle de concert du Domaine Forget. Ces prestations d’une heure seront diffusées en direct à 17 h sur domaineforget.com.

La contralto Marie-Nicole Lemieux et le pianiste Louis Lortie offriront un récital le 14 juin. Le public est invité à faire des demandes spéciales sur la page Facebook du Domaine Forget. Le duo interprétera une de ces pièces.

Le 12 juillet, les guitaristes Rene Izquierdo et Marco Tamayo et le Quatuor de guitares du Canada seront en vedette.

Le 2 août, le chef et directeur musical Yannick Nézet-Séguin se retrouvera au piano, accompagné par Kerson Leong et Yukari Cousineau, Pierre Tourville et Stéphane Tétreault.

Le public sera invité, après la diffusion des concerts, à faire une contribution volontaire afin d’encourager le Domaine Forget. Vingt pour cent des fonds amassés seront remis au Centre de détention du suicide de Charlevoix.

«À la suite de l’annulation de l’édition 2020 du Festival international en raison de la pandémie, nous avons cherché à vivre le Domaine autrement. La culture doit continuer à rayonner dans Charlevoix et ailleurs. Notre rôle est de partager l’art avec le public, privé de l’accès aux salles de concert en cette période de confinement. Nous offrons donc la qualité de trois concerts en salle que les mélomanes pourront écouter dans le confort de leur foyer, et ce, en toute sécurité», a indiqué Paul Fortin, directeur artistique du Domaine Forget.

Ces rendez-vous musicaux intitulés Les concerts évasion seront animés par François Davoine et il y aura des entrevues exclusives avec les artistes en vedette.