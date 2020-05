Dépistage à grande échelle des employés des CHSLD et hôpitaux du nord de Montréal

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal procède ces jours-ci au dépistage systématique de ses 5000 employés.

Le taux de contamination se situe autour de 3 % indique Christine Racette, directrice des services multidisciplinaires du CIUSSS du Nord-de-l’Îe-de-Montréal, qui ne remarque pas de différence notable entre les établissements. Ce CIUSSS compte 11 CHSLD et cinq hôpitaux sur son territoire.

Ce jeudi, c’est au tour des travailleurs du CHSLD de Notre-Dame-de-la-Merci de se soumettre au test de dépistage obligatoire. L’établissement héberge environ 400 patients et déplore 73 décès depuis le début de la pandémie. Mme Racette indique cependant que la situation s’est stabilisée.

Les employées rencontrées sur place par TVA Nouvelles semblent accueillir favorablement le test de dépistage.

«Ça me dérange pas du tout. Si je suis asymptomatique, j’aime mieux le savoir et pas contaminer personne», témoigne l’une d’entre elles. D’autres évoquent la sécurité découlant de la certitude de se savoir non infectée.

Néanmoins, une employée souligne que les résultats du dépistage pourraient changer rapidement. «C’est seulement une photo de l’état de la situation maintenant.»