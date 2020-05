Des options en vue de la fin prochaine de la PCU

L'économie reprend à peine que tous ceux et celles qui touchent la Prestation canadienne d'urgence (PCU) doivent penser à ce qui va arriver, à la fin du programme.

• À lire aussi: Bientôt la fin de la Prestation canadienne d'urgence?

• À lire aussi: Les 35 ans et moins et les femmes sont les plus touchés financièrement

• À lire aussi: Des prestataires d'aide sociale recrutés pour toucher la PCU

Au Québec, ce sont plus d’un million de personnes, dont plusieurs font vivre une famille, qui touchent la PCU. Soit près d'un adulte sur six!

Selon Raymond Chabot, 33% des Québécois n'ont aucun coussin financier et 68% des jeunes travailleurs sont inquiets.

Environ 650 000 Québécois ont déjà demandé un report de paiement sur un prêt.

«Une personne sur cinq a affirmé qu'elle ne pourra pas nourrir sa famille plus d’un mois, après la fin des prestations de la PCU. C'est une crise financière vraiment, vraiment importante», explique Éric Lebel, associé et conseiller chez Raymond Chabot.

Le stress financier touche particulièrement trois secteurs soit le tourisme, la restauration et le commerce de détail.

Les chômeurs admissibles pourront demander des prestations régulières d'assurance-emploi.

Mais qu'en est-il des travailleurs autonomes, contractuels, les travailleurs vulnérables?

«Il y a des personnes, effectivement, qui ne seront pas admissibles aux prestations régulières d'assurance chômage, donc il va falloir trouver des moyens de les réintégrer le plus rapidement possible dans le marché du travail», fait savoir le ministre du Travail, Jean Boulet.

Selon lui, la solution passe par la formation.

«Il y aura certainement la possibilité, pour ces personnes-là, d'évaluer le profil, les qualifications, les compétences de la personne. On pourra les accompagner vers une formation et intégrer le marché du travail dans un secteur qui est en croissance.»

Les chômeurs peuvent dès maintenant contacter un agent d'aide en emploi, par le biais de Services Québec.

«Il va falloir accompagner les employés qui sont moins qualifiés et qui ont été plus durement affectés par la pandémie», assure le ministre Boulet.

Avec la fin de la PCU, le gouvernement veut offrir la possibilité aux travailleurs de réorienter leur carrière.