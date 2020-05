Équipés comme la NASA pour les vacances!

Les Québécois pourront voyager, camper et profiter des attraits touristiques du Québec cet été. Or, les nombreuses consignes éditées par le gouvernement et la Santé publique sont de en plus complexes et parfois difficiles mettre en application aux yeux de Mario Dumont.

«Les gens de la NASA sont capables de planifier pour que les astronautes dans la Station spatiale aient à manger pendant six mois, mais la moyenne des familles va avoir de la misère à planifier pour deux semaines», lance notre commentateur politique.

Les voyageurs auront à penser à tout ce qu’ils souhaitent manger pendant leurs vacances afin de ne pas aller faire l’épicerie dans le but de limiter les risques de propagation de la COVID.

«Penser à tous les repas du matin, du midi et du soir. Voici ce que l’on mange et il ne manquera pas de lait, de pain, de beurre de peanut, ni de tranches de jambon pour faire des sandwiches. Ça me semble optimiste!», ajoute Mario Dumont en souriant.

«Je me plais à penser que c’est une recommandation générale et que si les gens vont dans les commerces, ils vont mettre un masque et être sérieux. Faites attention, ne soyez pas épais si vous arrivez de Montréal ou Laval et que vous débarquez dans une région où il n’y a presque pas de cas de COVID.»

