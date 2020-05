Guylaine Tanguay lance son 15e album

Deux ans après la sortie de son plus récent album, Guylaine Tanguay est de retour avec «Country», son 15e opus en carrière.

La populaire chanteuse country propose un nouvel effort comprenant pour la première fois des pièces qu’elle a signées («La chasse», «J’ai chaud», «Allez, venez danser»), mais aussi son interprétation de textes rédigés par Paul Daraîche, Zachary Richard et Daniel Lavoie.

Deux duos occupent également une place importante: «Je crois en nous» enregistrée avec Maxime Landry, et «I’m Your Mother», une pièce écrite et composée par sa fille Mary-Pier qui partage le micro avec elle.

Toutes les nouvelles chansons sont disponibles sur les différentes plateformes d’écoute et de lecture en continu.

La copie physique de l’album «Country» est quant à elle disponible avec le numéro du magazine «Échos Vedettes Country», actuellement offert en kiosque et à l’adresse jemagazine.ca. Au total, 10 pages de la publication sont consacrées à l’artiste.

L’an dernier, Guylaine Tanguay a reçu le prix décerné en lien avec l’album canadien le plus populaire aux CCMA Awards grâce à «3764 Elvis Presley Blvd».