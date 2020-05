Incapables de se rendre à leur chalet dans leur propre région

Des villégiateurs du Saguenay attendent avec impatience la réouverture de la Côte-Nord pour rejoindre leur chalet, pourtant situé au Saguenay.

Depuis quelques semaines, ils sont bloqués au barrage de la route 172 à Sacré-Coeur, qui sépare le Saguenay de la Côte-Nord.

Leur situation est particulière : leur chalet en forêt est situé sur le territoire de la MRC-du-Fjord-du-Saguenay. Toutefois, le seul chemin carrossable qui permet d’y accéder comporte deux kilomètres sur le territoire de la Côte-Nord, dont l’accès est contrôlé par la Sûreté du Québec. Après ce court tronçon, ils font huit kilomètres de plus au Saguenay pour arriver à destination.

Jean-Paul Boudreault a été bloqué deux fois au point de contrôle. « Il n'y a aucun discernement sur l'application de la loi» affirme le Saguenéen, frustré.

Il ne comprend pas la raison derrière cette décision étant donné cette route de la Côte-Nord est inhabitée. «La Sûreté du Québec protège deux kilomètres de forêt. Il n'y a aucune habitation. Il n'y a aucune population. Il n'y a aucune raison qu'ils ne nous laissent pas passer parce que je ne vais pas sur la Côte-Nord. Ma destination, ce n'est pas ça.»

Un autre citoyen de Saguenay a vécu la même expérience. Sylvain Létourneau a dû rebrousser chemin à Sacré-Cœur. «Je voyais plein de monde descendre de la Côte-Nord et rentrer à la Côte-Nord. Mais moi, je n'avais pas le droit d'aller à mon chalet.»

Dans son cas, il serait revenu sur ses pas encore davantage sur le territoire de la MRC-du-Fjord-du-Saguenay après avoir roulé une courte distance sur la Côte-Nord.

«C'est un chemin forestier dans le bois. Je suis tout seul dans mon pick-up. C’est un petit crochet de six kilomètres par le bois et je remonte après au Saguenay, sur la MRC du Saguenay sur 60 kilomètres.»

Pour avoir accès à leur propriété, les deux hommes avaient leurs documents en main afin de prouver leur destination aux agents.

«J'avais amené mon bail, a dit Sylvain Létourneau. Il n'a même pas voulu voir que j'avais un chalet et que je payais mes taxes à la MRC du Saguenay. Je lui ai même montré que j'avais amené mon manger, mon VTT. Je n'avais même pas d'affaires à aller à Sacré-Coeur. Il n'a pas voulu pareil.»

La Sûreté du Québec ne commente pas, mais affirme qu'elle ne fait qu’appliquer le décret.

Deux poids, deux mesures

Ce qui choque les villégiateurs, c'est de voir le parcours contraire être permis à des citoyens de la Côte-Nord qui se rendent dans leurs chalets situés au Saguenay.

«C'est notre terrain. On paye des taxes. Mais on n'a pas le droit d'y aller tandis que le monde de Sacré-Coeur ont tous accès à leur chalet,» témoigne Sylvain Létourneau.

Jean-Paul Boudreault se sent lésé. «On a la température pour aller en forêt. On veut s'isoler. Je pense que c'est la meilleure façon. Et mon droit de passage est carrément brimé.»

Les deux hommes veulent aller en forêt car ils s'inquiètent de l'état de leur chalet.

«Lorsqu'on a une propriété en forêt, il peut y avoir de vandales, craint Jean-Paul Boudreault. Il peut y avoir des ours qui vont défoncer, qui vont briser.»

Sylvain Létourneau redoute le poids de la neige et la crue printanière. «Je ne sais pas dans quel état sont mes affaires. Je ne sais pas si le lac a monté. Je ne sais pas si je suis inondé... Je ne sais rien.»

Les villégiateurs craignent de revivre cet empêchement s'il y a une deuxième vague du coronavirus, plus tard cette année.