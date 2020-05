La réouverture des restaurants annoncée «sous peu»

La première phase de réouverture des restaurants sera annoncée bientôt, confirme la ministre du Tourisme Caroline Proulx.

«On m'a indiqué que la Santé publique et la CNESST vont présenter très prochainement, sous peu, la première phase», a-t-elle dit en entrevue au Québec Matin.

Tandis que plusieurs secteurs du tourisme ont entamé leur déconfinement, les restaurateurs s’impatientent. « On annonce une réouverture graduelle de l’industrie touristique, on est conscients que les bars, les restaurants, les terrasses, ça fait partie de l’expérience», a ajouté Mme Proulx.

La ministre travaille avec les ministres Pierre Fitzgibbon (Économie et Innovation) et André Lamontagne (Agriculture), et la direction de la Santé publique pour donner les outils au secteur de la restauration au cours des prochaines semaines.

Dans le plan de déconfinement publié par Québec, la réouverture des restaurants (phase 1) fait partie de la phase 6, qui comprend également les camps de jour, les piscines extérieures et la pratique des sports d'équipe à l'extérieur. La «phase 2» de la réouverture des restaurants fait partie d'une «phase ultérieure».