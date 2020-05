Le maire des Îles-de-la-Madeleine demande à Québec d’agir rapidement afin que les touristes puissent se rendre dans la municipalité cet été.

«On veut des visiteurs peu importe ils viennent d’où au Québec. Évidemment, des gens en santé et qui respectent les règles de distanciation, mais on a surtout besoin de l’industrie touristique parce que ça représente environ 100 millions de dollars par année», affirme le maire Jonathan Lapierre en entrevue à LCN.

La santé publique a annoncé jeudi la fin de la quarantaine obligatoire à compter du 1er juin. Les gens qui se rendront aux Îles n’auront plus obligatoirement à s’isoler pendant 14 jours.

Toutefois, c’est encore particulièrement difficile de se rendre sur place parce que des provinces mitoyennes ont fermé leurs frontières.

«Aujourd’hui je m’adresse directement au premier ministre. On a besoin que le gouvernement envoie un message fort aux Québécois qu’ils pourront avoir accès au Québec au cours de l’été», lance-t-il.

Il souhaite que le Québec s’entende avec le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard pour un procédé permettant aux touristes de passer.

«On ne parle pas de frontière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, on parle de points de contrôle. On pourrait montrer la réservation avec une date d’aller et une date de retour question de rassurer les gens», affirme le maire Lapierre.

«Actuellement, il y a un doute et le doute est en train de causer des dommages collatéraux», insiste-t-il.

Il dit que de nombreux touristes inquiets ont annulé leur réservation ce qui cause d’importants dommages financiers à la municipalité.

«Ici on parle de retombées de 100 millions de dollars. Sur une décennie, ça fait presque un milliard de retombées. Je pense que notre effort pour le Québec, on l’a fait. Il y a 1800 personnes qui dépendent de cette industrie», martèle le maire.

Le maire Lapierre dit qu’il a fait ses devoirs et a demandé à la santé publique d’établir la capacité d’accueil des Îles. On estime que 35 000 visiteurs répartis sur trois mois pourront s’y rendre.

«On a déjà sacrifié 50% de notre économie pour des raisons de santé publique, mais on tient que l’autre 50% viennent dans le respect des règles et la distanciation. On a besoin de ce souffle économique, on a besoin de nos visiteurs», conclut le maire Lapierre.

Le tourisme est l’un des deux moteurs principaux de l’archipel. Le maire note qu’il n’y a là-bas qu’une seule saison touristique qui dure de 10 à 12 semaines.