Le RTC lance le paiement mobile via une nouvelle application

Dès le 18 juin, les utilisateurs occasionnels du transport en commun à Québec auront la possibilité d’acheter leurs titres de transport «partout, en tout temps», via une nouvelle application mobile, mais l’achat des titres mensuels sera offert ultérieurement.

«C’est une très très bonne nouvelle. Nous sommes la seule société de transport au Québec à offrir une solution de paiement mobile», a annoncé fièrement le président du RTC, Rémy Normand, en conférence de presse jeudi matin.

L’application RTC Nomade paiement pourra être téléchargée sur l’App Store et le Google Play Store ou directement via Nomade temps réel. Les deux applications seront «intégrées» et cohabiteront selon le même principe que Facebook ou Messenger, a imagé Michel de Mauraige, directeur des communications et de l’expérience client au RTC.

Les usagers du RTC pourront évidemment continuer à utiliser leur carte OPUS ou acheter les titres de transport en argent, s’ils le souhaitent. L’option «additionnelle» du paiement mobile, avec un téléphone intelligent, devrait permettre de réaliser environ 5 % du total des transactions dans la première année, croit-on au RTC, qui dit avoir un objectif «réaliste», compte tenu du déploiement progressif.

Trois phases d'implantation

Le RTC a prévu trois phases d’implantation, afin de permettre à la clientèle et aux chauffeurs de se familiariser avec cette nouvelle méthode de paiement. Dans un premier temps, il sera possible d’acheter uniquement les titres occasionnels (1 passage, 1 jour, 5 jours consécutifs, Week-end illimité).

Le Mensuel Général sera disponible dans une deuxième phase – dont la date est inconnue – alors que les titres réduits avec photo et le Métropolitain suivront dans une troisième phase.

Les gens qui téléchargeront l’application devront créer un compte client pour acheter leurs titres et montrer leur téléphone au chauffeur qui validera le titre visuellement lors de l’embarquement. La validation avec des scanners a été jugée beaucoup trop coûteuse puisqu’il aurait fallu adapter la totalité du parc de 600 autobus.

Le RTC lancera une vaste campagne d’information pour inviter les gens à se familiariser avec ce nouvel outil. Une vidéo explicative a été mise en ligne sur la plateforme Youtube.

C’est la compagnie française Paragon ID qui avait décroché, l'an dernier, le contrat de 1,4 M$ pour l’implantation de la solution de paiement mobile et son exploitation pour les cinq prochaines années, avec une option de renouvellement de deux ans.

«C’est une solution éprouvée que nous avons et qui est (utilisée) dans plus de 40 autres sociétés de transport, principalement en Europe», a précisé M. Normand, évoquant par exemple la région de Nice Métropole et celle de la Wallonie en Belgique.

À l’origine, le paiement mobile devait être implanté un an plus tôt mais le RTC avait dû reprendre son appel d’offres, faute de soumissions, et a assoupli ses «exigences administratives» sans toutefois faire de compris sur la confidentialité et la sécurité de la plateforme qui verra le jour, a assuré M. Normand.

La pandémie a également retardé l’annonce. Cela dit, le RTC estime que son annonce est encore plus pertinente dans le contexte actuel puisque l’achat de titres à distance et leur validation sans contact contribueront à «offrir des conditions sanitaires satisfaisantes».