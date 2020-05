Tellement gros qu’il ne se mouille pas les pieds

Richard Martineau trace un parallèle entre le système de santé français et celui du Québec; un véritable mammouth étatique paralysé par la bureaucratie. Et, il égratigne au passage l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Le chroniqueur se base sur un article du Figaro qui rapporte les propos d’un médecin français qui détaille les problèmes de l’État et sa multiplication des couches administratives.

«Il explique que l’hôpital de demain devra dégraisser le mammouth administratif. Il ya plus de chefs que d’indiens», appuie Richard Martineau qui y voit un miroir du système de la santé ici et ses ratés notamment en CHSLD.

«En Occident, il y a le vieillissement de la population et tout est hyper centralisé. Gaétan Barrette essaie de redorer son image en accordant des entrevues à gauche et à droite et en tweetant beaucoup. Il a centralisé, il a créé un mammouth et là, la tête ne voit plus les pieds. La tête ne sait plus ce qui se passe en bas», dénonce Richard Martineau.

«C’est tellement énorme, c’est tellement un pachyderme. C’est comme quelqu’un qui prend sa douche et qui ne se mouille pas les pieds. Ça n’a pas de sens. C’est un peu ça le système de santé, il va falloir le décentraliser pour créer le système de demain», appuie-t-il.

