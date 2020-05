Un jeune homme de 20 ans porté disparu

La police de Laval a émis jeudi un avis de recherche pour retrouver un jeune homme porté disparu.

Francis Cléroux, 20 ans, a quitté son domicile vendredi dernier au matin en tenant des propos qui laissent craindre pour sa vie et n’a pas donné signe de vie depuis.

L’homme portait un chandail gris et blanc, un pantalon noir, des souliers blancs et un sac à dos de couleur grise et pourrait se trouver à Montréal ou sur la Rive-Nord.

Francis Cléroux mesure 1 m 75 (5 pi 9 po) pour 70,5 kg (155 lb), a les cheveux et les yeux bruns. Il porte des tatouages de croix sur le haut de la joue gauche, des lettres «STAY FREE» sur les doigts des deux mains ainsi qu’une croix sur ses majeurs.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Francis Cléroux peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-4636 ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL200526-087.