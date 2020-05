Une expérience interactive hors du commun dont vous êtes le créateur

Et si vous aviez la possibilité de faire naitre une histoire avec votre téléphone et les objets qui se trouvent autour de vous?

C’est l’expérience que propose Motto, un «livre interactif» pour mobile propulsé par l’Office national du film du Canada (ONF) et le studio de création numérique AATOAA.

Inspirée librement par Snapchat, les stories Instagram et la très populaire application TikTok, cette création unique en son genre est composée d'un récit non linéaire appuyé par de milliers de petites vidéos qui défilent sur votre écran.

Il est possible d’être à la fois spectateur et créateur grâce à un système de montage personnalisé et de détection vidéo qui intègre les vidéos produites par l’utilisateur dans le récit.

Prenant la forme d’une chasse au trésor, Motto est composé d’un ensemble de vidéos amateurs anonymes qui s’ajoutent jour après jour en temps réel.

L’œuvre, qui oscille entre documentaire et fiction, est racontée en six épisodes de 15 minutes sur le site mobile, accessible partout et à n’importe quel moment.

À consulter sur mobile uniquement à l’adresse www.motto.io