COVID-19: un cinquième préposé aux bénéficiaires infecté meurt

Un préposé aux bénéficiaires travaillant au CHSLD Lionel-Émond de Gatineau, en Outaouais, est décédé après avoir contracté la COVID-19, a annoncé son syndicat sur sa page Facebook.

Sylvain Roy, âgé de 56 ans, avait plus de 20 ans d’expérience. «Il était apprécié de ses collègues et toujours au rendez-vous pour prendre soin des résidentes et résidents», peut-on lire dans la publication Facebook.

Selon le syndicat, il était en isolement préventif depuis une semaine et demie puisqu’il avait reçu un résultat positif au nouveau coronavirus.

Il s’agit du premier décès d’un employé du réseau de la santé dans la région de l’Outaouais.

Quatre autres préposés aux bénéficiaires ont perdu la vie dans la province depuis le début de la crise.