Armée dans les CHSLD : «J'ai senti une ouverture», dit Legault

Le premier ministre François Legault entend poursuivre les négociations afin de convaincre Ottawa de prolonger le séjour des militaires des Forces armées canadiennes dans les CHSLD jusqu’en septembre.

«J’ai été assez direct avec M. Trudeau et je lui ai demandé ce qu’il y avait de plus urgent comme autres travaux», a déclaré le premier ministre au lendemain de son appel téléphonique hebdomadaire avec Justin Trudeau et ses homologues des provinces.

Même si Ottawa paraît toujours réticent à accéder à la demande de Québec, François Legault dit avoir perçu «une ouverture» chez Justin Trudeau.

Du même souffle, François Legault a expliqué que plusieurs des soldats déployés au Québec sont affectées à des tâches à l'extérieur des CHSLD.

«Il y en a un pourcentage important qui sont à l'extérieur des CHSLD et qui font des rapports. Je n'ai rien contre les rapports, mais j'aimerais ça en voir plus sur les 1000 dans les CHSLD», a-t-il indiqué.

François Legault espère maintenir la présence des quelque 1000 soldats des Forces armées le temps de recruter et former les 10 000 préposés aux bénéficiares qui manquent toujours dans le réseau des CHSLD à temps pour une éventuelle deuxième vague de la pandémie.

La veille, il avait déclaré que «le Québec paie sa part pour l'armée» et que la situation dans les CHSLD demeurait une situation d'urgence.

Au Québec, en date du 29 mai 2020, la situation est la suivante:

4363 décès (+ 61)

50 232 cas confirmés (+ 530)

1265 hospitalisations au total (- 66)

172 personnes aux soins intensifs (- 6)

14 951 prélèvements effectués le 27 mai 2020

14 753 analyses réalisées le 27 mai 2020

373 567 cas négatifs