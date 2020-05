La Dre Mylène Drouin critique la gestion de la crise par Québec

La tension monte entre la Direction de santé publique de Montréal et le gouvernement Legault. Sa directrice, la Dre Mylène Drouin, estime que la crise qui a frappé de plein fouet la métropole n'aurait jamais dû être gérée à partir de Québec.

La Dre Mylène Drouin s’est vidé le cœur dans une entrevue accordée à La Presse, vendredi, affirmant avoir exprimé son mécontentement au directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, dès le 9 mars.

Dans cette même entrevue, la Dre Drouin déplore les importantes compressions budgétaires de l’ordre de 30 % des ressources financières des équipes régionales survenues en santé publique au Québec sous la gouverne du ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Elle juge également difficile de coordonner le travail avec les cinq CIUSSS et les dix établissements de santé de la métropole, alors que la direction régionale de santé publique n’a dans les faits aucune autorité sur les PDG de ces structures.

Le Dr Horacio Arruda devrait être questionné vendredi sur cette sortie de la Dre Drouin, dans le cadre d’une conférence de presse, à 13 h, concernant la lutte au tabagisme.

Le premier ministre François Legault, lui, se trouve dans Lanaudière pour y rencontrer le PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la région. Une conférence de presse en compagnie de la ministre de la Santé Danielle McCann aura lieu par la suite.

La région de Montréal est de loin la plus touchée au Québec avec plus de 25 000 cas confirmés et 2690 décès en date du 29 mai.