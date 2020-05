Les salons de coiffure rouvriront le 15 juin à Montréal

Les salons de coiffure et autres services de soins esthétiques pourront rouvrir le 15 juin dans la Communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette.

Outre les salons de coiffure, les salons de barbier, les centres d'esthétique, les services de manucures et pédicures, d'épilation, de tatouage et de perçage, de soins de la peau et de soins personnels à domicile sont touchés par cette réouverture.

J’annonce que les résidents de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette pourront à nouveau recevoir des soins corporels et d’esthétique à compter du 15 juin prochain en respect des normes sanitaires de la @CNESST et de la santé publique pic.twitter.com/5yqIubtCBc — Jean Boulet (@JeanBoulet10) May 29, 2020

Pour les autres régions du Québec, ces réouvertures auront lieu dès lundi prochain, le 1er juin.

La reprise des activités dans ce secteur sont toujours conditionnelles au respect des mesures sanitaires en vigueur. Des guides de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) seront mis à la disposition des travailleurs de ces domaines afin de les aider à appliquer les règles.