Sept morts d'Afro-Américains aux mains de la police qui ont choqué dans les dernières années

Aux États-Unis, la mort de George Floyd, un Afro-Américain non armé, aux mains de policiers blancs de Minneapolis n’est que la dernière d’une série de violences ancrées dans la discrimination raciale et la brutalité policière.

• À lire aussi: Une équipe de CNN arrêtée en direct

• À lire aussi: La famille d’un Noir américain mort aux mains de la police réclame justice

• À lire aussi: Mort d’un homme noir : l’un des policiers impliqués avait 18 plaintes à son dossier

Seulement l’an dernier, plus de 1000 personnes ont été tuées lors d’une opération policière en sol américain, selon la compilation de l’organisme Mapping Police Violence. De ce nombre, les Américains noirs étaient trois fois plus à risque que les Américains blancs de perdre la vie suite à une intervention de la police.

La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, réagissant à la mort de George Floyd, a d’ailleurs dénoncé «le rôle que joue la discrimination raciale (...) dans ces décès», et insisté qu’il «doit être examiné de manière approfondie, et traité comme il se doit».

En toute impunité

Depuis des années, les communautés noires et des organisations comme Black Lives Matter se battent pour mettre fin à la violence injustifiée contre les leurs et faire reconnaître la responsabilité des policiers lors de morts d’Afro-Américains entre leurs mains.

Malgré plusieurs cas médiatisés, des agents ayant causé la mort de la victime s’en tirent régulièrement sans procès ou sont acquittés des accusations portées contre eux.

Toutefois, les policiers ne sont pas les seuls en cause dans le mort de Noirs innocents. Des citoyens qui s’identifient comme «justiciers» ont, par le passé, tué des Afro-Américains sous des faux prétextes, tel le soupçon d’un vol ou d’un crime. C’est ce qui est arrivé à Ahmaud Arbery, un Afro-Américain de 25 ans qui faisait son jogging et qui a été abattu par balles par un policier à la retraite et son fils.

Vous êtes filmé

L’avènement des caméras portables a modifié considérablement le contenu de la preuve dans plusieurs affaires impliquant de la brutalité policière contre les Afro-Américains.

La première remonte à 1991, alors qu’un vidéaste amateur a filmé l’arrestation brutale de Rodney King à la suite d’un excès de vitesse. Les neuf minutes et vingt secondes de l’enregistrement, où King se fait passer à tabac, ont été largement diffusées dans les médias, provoquant indignation et colère dans le monde entier.

Depuis, il n’est pas rare que des images de l’altercation entre les policiers et Américains noirs apparaissent sur les réseaux sociaux suite à une mort impliquant les autorités policières, comme dans le cas de Freddie Gray, blessé à mort lors de son arrestation brutale à Baltimore, ou celui de George Floyd.

Sept morts d'Afro-Américains qui ont choqué dans les dernières années

AFP

George Floyd, mai 2020

Cet Afro-Américain de 46 ans a été plaqué au sol par un agent qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. «Je ne peux plus respirer», l'entend-on dire sur un enregistrement de la scène, devenu viral.

• À lire aussi: Les États-Unis sous tension après la mort d'un homme noir aux mains de la police

• À lire aussi: Indignation aux États-Unis après la mort d'un homme noir lors de son interpellation

• À lire aussi: Mort de George Floyd: «Le policier a complètement perdu le contrôle»

Il est décédé juste après avoir été arrêté par la police de Minneapolis, qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars.

Les quatre agents impliqués ont été congédiés et les autorités locales et fédérales enquêtent sur le drame. Aucune inculpation n'a encore eu lieu.

AFP

Breonna Taylor, mars 2020

L’ambulancière noire Breonna Taylor, 26 ans, a été tuée d’au moins huit balles alors que la police a fait irruption dans son appartement en pleine nuit.

• À lire aussi: Indignation après l'homicide d'une ambulancière noire par des policiers

Les agents, dotés d'un mandat de perquisition, agissaient dans le cadre d'un avis de recherche erroné concernant un suspect qui n'habitait plus l'immeuble et qui était déjà détenu.

Elle et son partenaire Kenneth Walker étaient endormis quand les policiers de Louisville ont, sans prévenir, enfoncé la porte de leur appartement. M. Walker, qui avait un permis de détention d'arme, a réagi face à l'intrusion en faisant feu sur les policiers. Il a été arrêté pour tentative de meurtre sur un agent des forces de l'ordre

AFP

Ahmaud Arbery, février 2020

Ahmaud Arbery, 25 ans, a été abattu alors qu'il faisait du jogging dans un quartier résidentiel de Géorgie, un État du Sud au long passé ségrégationniste.

• À lire aussi: Mort d'un joggeur noir aux États-Unis: les autorités promettent de rendre «justice»

Pendant plus de deux mois, les policiers locaux n'ont procédé à aucune interpellation et il a fallu la diffusion d'une vidéo du drame, début mai, pour que l'enquête leur soit retirée et démarre véritablement.

Après sa diffusion, le dossier a été confié aux enquêteurs de l’État, qui ont immédiatement arrêté les deux personnes qui apparaissent sur le film: Gregory McMichael, 64 ans, un policier blanc à la retraite, et son fils Travis, 34 ans. Ils auraient affirmé avoir pris le jeune homme pour un cambrioleur.

AFP

Freddie Gray, avril 2015

Freddie Gray, 25 ans, a subi, dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement établies, une fracture des vertèbres cervicales lors de son transport dans un fourgon de police, avant de succomber à ses blessures une semaine plus tard

• À lire aussi: Mort d'un Noir grièvement blessé lors d'une arrestation

• À lire aussi: Pas de poursuites contre 6 policiers après l'affaire Freddie Gray

Aucune poursuite n’a été engagée contre six agents de la police de Baltimore, dans le cadre de l'enquête fédérale ouverte après sa mort.

AFP

Michael Brown, août 2014

Michael Brown, âgé de 18 ans, a été abattu alors qu'il n'était pas armé et ne semblait pas présenter de menace imminente. Des témoins oculaires affirment qu’il avait les bras levés en signe de soumission quand un policier blanc a fait feu sur lui.

• À lire aussi: Michael Brown abattu par six balles

• À lire aussi: Rejet des recours de policiers accusés de la mort d'un jeune Noir

Sa mort a embrasé la ville de Ferguson et déclenché des manifestations dans tous les États-Unis. L’abandon des poursuites contre l'auteur des tirs, fin 2014, avait provoqué une nouvelle explosion de colère dans cette ville de l'État conservateur du Missouri.

AFP

Eric Garner, juillet 2014

Eric Garner, 43 ans, père de six enfants, a été violemment plaqué au sol par des policiers qui le soupçonnaient de vendre illégalement des cigarettes dans un quartier de New York.

Obèse et asthmatique, M. Garner, qui refusait d'être interpellé, mais n'était pas armé, a perdu connaissance alors que cinq hommes s'employaient à le menotter, avant de décéder.

Les images de l'interpellation, filmées par un ami, avaient fait le tour du monde: on y entend Eric Garner répéter à maintes reprises, «Je ne peux pas respirer» («I can't breathe»).

Aucune accusation n’a été portée dans ce dossier.

AFP

Trayvon Martin, février 2012

Trayvon Martin, 17 ans, rentrait chez lui après avoir acheté des Skittles au magasin du coin quand George Zimmerman, qui effectuait des rondes de surveillance dans son quartier, l’a accosté.

• À lire aussi: Tué pour des motifs raciaux?

Bien qu’il ait abattu le jeune homme, M. Zimmerman n'a jamais été accusé du meurtre. Il a été brièvement arrêté, puis il a été relâché après avoir plaidé la légitime défense.

Avec les informations de l’Agence France-Presse