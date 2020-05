Pas de friandises glacées pour rafraîchir les enfants en classe à Saguenay

Est-ce que les enfants peuvent prendre une friandise glacée pour se rafraîchir quand il fait plus de 35 degrés Celsius dans leur classe?

À Saguenay, des enseignants souhaiteraient que ce soit possible, mais la commission scolaire ne le permet pas.

«La politique alimentaire de l'école refuse qu'on offre à nos élèves des friandises glacées pour les rafraîchir», a déclaré vendredi une enseignante qui préfère garder l’anonymat.

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a dit non pour des raisons alimentaires et aussi pour les risques de contamination en manipulant les friandises en pleine pandémie de COVID-19.

«C'est tout un casse-tête pour les friandises glacées qui ne sont pas en accord avec notre politique alimentaire», a affirmé la porte-parole de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin.

«Si on se met à réfléchir sur la remise des friandises glacées, ça fait beaucoup de possibilités de contamination. Le discours qu'on entend, c'est qu'il n’y a pas beaucoup de cas au Saguenay–Lac-Saint-Jean. C'est peut-être parce que les mesures sont strictes qu'on évite la propagation.»

La Santé publique ne s'occupe pas du volet alimentaire, mais sur les friandises glacées, elle recommande que l'enseignante se lave les mains avant de les remettre aux enfants et que ceux-ci fassent la même chose avant de les consommer.

«On est limité dans les actions qu'on peut prendre pour ajouter un petit peu de confort dans la vie de nos élèves, a dit l’enseignante. On a eu l'autorisation d'arroser nos jeunes avec de petites poires à eau, un vaporisateur. Ils étaient contents. C'est vraiment pour le confort au niveau de nos élèves. On veut maximiser leurs apprentissages. On veut qu'ils soient heureux de venir à l'école.»

Pour pallier la chaleur, la commission scolaire permet, depuis jeudi, le recours aux fontaines d'eau. Les enfants pourront remplir leurs gourdes en suivant une procédure.

«L'enseignante désinfecte et c'est elle qui manipule la fontaine d’eau pour faire couler l'eau. L'élève manipule sa gourde pour la remplir. L'enseignante porte un masque et elle désinfecte à nouveau la fontaine après.

La mesure va faire du bien aux enfants puisqu’ils pouvaient seulement apporter une gourde de la maison sans pouvoir la remplir de la journée.

«On sait que rendu à 15 h, des fois, l'eau est moins fraîche», a constaté l’enseignante.

La consommation d’eau satisfait davantage la commission scolaire. «On priorise de prendre de l'eau dans les journées de grande chaleur. Les friandises glacées, ce n'est pas en accord avec notre politique alimentaire avec le sucre et c'est beaucoup de manipulation. C'est un risque qu'on ne veut pas prendre», a ajouté Claudie Fortin.