Rénovations majeures pour une église de Rimouski

Reconnue pour sa valeur architecturale, l’église Saint-Pie-X de Rimouski fera l’objet de rénovations importantes cet été.

L’église Saint-Pie-X est la seule des cinq églises de Rimouski, incluant la cathédrale, à être reconnue au niveau patrimonial avec une cote incontournable. Elle fait partie de la catégorie des églises modernes construites au Québec entre 1945 et 1975 ayant une valeur unique.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec estime qu'elle est un témoin remarquable de l'histoire architecturale moderne de la province. C'est pourquoi l'organisme paiera 70% des coûts de réfection des toitures de l'église et du presbytère, qui sont évalués à près de 400 000$. Ces travaux seront réalisés cet été et devraient s'étirer sur sept semaines.

Malgré tout, la paroisse devra payer une partie de la facture, soit près de 130 000$. Ce sera tout un défi puisqu’elle est de moins en moins fréquentée par les pratiquants. Et depuis le début de la pandémie, il est évidemment impossible d’y accéder.

«On a une partie du montant qui est déjà en caisse et on va s'adresser aux paroissiens pour financer le résidu, à peu près 60 000 $ à 70 000 $. Même si l'église est fermée, on a des recettes. Il y a des gens qui continuent à donner», a expliqué Christian Gagnon, président de la paroisse.

L’église Saint-Pie-X de Rimouski a été construite entre 1964 et 1965.