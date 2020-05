De futurs ambulanciers au combat contre la COVID

Avec les nombreux travailleurs de la santé tombés au combat dans les CHSLD, l'aide extérieure fait parfois toute la différence.

C'est le cas au Centre de soins de longue durée Henriette-Céré de Saint-Hubert, où 13 finissants en technique ambulancière sont venus prêter main-forte. Parmi eux, Alyson Caron et Pascale Tardif.

«On est habitué à des 12 heures sur la route, à cause de nos stages, on avait 300 heures de stage cet hiver. Par contre, 12 heures dans un CHSLD, c'est beaucoup plus difficile», témoigne Alyson.

«Ce n'est pas à la fin d'études à laquelle on s'attendait, mais il n'y a rien de normal en ce moment, donc notre passe d'incompréhension par rapport à ça, je pense qu'on l'a eu. Là, on est vraiment comme... au travail!» ajoute Pascale.

Chose certaine, les deux stagiaires ont rapidement pu constater l’ampleur du travail qui est demandée quotidiennement aux préposés aux bénéficiaires.

«Je vous dirais que dans les derniers ''shifts'', de 17h à 23h, ça n'arrête pas, on marche et on court entre les chambres, on répond aux cloches, on change les culottes, on passe les collations. Donc, de voir ces réalités-là, c'est assez choquant, mais on travaille fort», raconte Alyson Caron.

«Ce n'est pas ce qu'on voulait faire au niveau de l'ambulance, mais on apporte tellement que, en bout de ligne, c'est tout le temps valorisant», enchaîne sa collègue.

En tout, une vingtaine de paramédics et de stagiaires qui sont à l'emploi d'Ambulance Demers ont été prêtés à ce CHSLD.

«Ces finissants-là en fait, qui travaillent en CHSLD, nous permettent justement de fidéliser les étudiants pour pouvoir les garder chez nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne faisait pas ça, on pourrait se retrouver à travailler ailleurs ou aller travailler pour une autre organisation», mentionne Sylvain Bernier chez Ambulance Demers.

L’expérience tire à sa fin pour ces finissants en technique ambulancière, qui pourront par la suite entreprendre leur carrière avec un bagage de vie que bien d'autres n'auront pas eu.