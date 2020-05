[EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 7H20

PLANÉTAIRE

Cas: 5 945 737

Morts: 365 368

Rétablis: 2 507 354

ÉTATS-UNIS

Cas: 1 793 530

Morts: 104 542

Rétablis: 519 569

CANADA

Total: 89 418

Décès : 6979

Québec: 50 232 cas (4363 décès)

Ontario: 27 210 cas (2230 décès)

Alberta: 6979 cas (143 décès)

Colombie-Britannique: 2558 cas (164 décès)

Nouvelle-Écosse: 1055 cas (59 décès)

Saskatchewan: 639 cas (10 décès)

Manitoba: 294 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 126 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

À RETENIR

7h05 | Un robot prend la température des patients et vérifie le port du masque

Quand les patients belges craignant d'avoir été contaminés par le coronavirus se rendent à l'hôpital universitaire d'Anvers, le premier visage qu'ils voient n'est pas celui d'une infirmière masquée mais d'un robot vaguement humain.

L'appareil, construit par l'entreprise belge Zorabots, salue les arrivants et lit les données du patient fournies par un questionnaire rempli au préalable par le potentiel malade.

Le robot prend leur température et s'assure qu'ils portent correctement un masque avant d'évaluer la probabilité et la gravité de l'infection et de les diriger vers la partie appropriée de la clinique.

AFP

6h29 | À Gibraltar, il sera interdit de toucher les macaques

Toucher les macaques de Gibraltar, très appréciés des touristes, va devenir un délit dans cette enclave britannique dont le gouvernement veut protéger ces primates du nouveau coronavirus.

Le gouvernement de Gibraltar a «publié un projet de loi pour modifier la loi sur les animaux (Animals Act) afin que le fait de toucher les macaques ou toute autre interférence dans le comportement naturel de ces animaux devienne un délit», a-t-il indiqué dans un communiqué publié vendredi soir.

6h17 | Privée de son père atteint du cancer durant 3 semaines

Une Montréalaise dénonce qu’un CHSLD l’a forcée à traverser un véritable parcours du combattant pendant trois semaines pour réussir à voir son père atteint d’un cancer et de la COVID-19.

Photo Chantal Poirier

6h12 | Le Palais des congrès transformé en entrepôt de matériel médical

Le Palais des congrès de Montréal a été transformé dans les derniers jours en énorme entrepôt d’équipements de protection médicale contre la COVID-19 d’où sortent chaque jour jusqu’à 35 000 masques.

Photo Pierre-Paul Poulin

5h45 | À quoi ressemble la courbe dans votre région?

Au Québec, la fameuse courbe de contamination de la COVID-19 a atteint son sommet au début mai. Mais peut-on vraiment parler d’une seule courbe pour toute la province ?

5h00 | Impossible de climatiser tous les CHSLD cet été, selon des experts

Le gouvernement Legault rêve en couleurs s'il croit pouvoir climatiser tous les CHSLD de la province cet été, estiment neuf experts en climatisation que nous avons consultés.

4h25 | Fin d'état d'urgence: les Japonais retrouvent le plaisir des sources thermales

Avec un grand soupir de satisfaction Masazumi Kato se plonge dans une des baignoires d'un établissement de sources chaudes de la banlieue de Tokyo, renouant avec un rituel japonais devenu un interdit pendant l'état d'urgence.

Les onsen, où l'on peut se détendre nu dans un ensemble de bassins et baignoires, rouvrent les uns après les autres depuis la levée progressive au Japon des mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

AFP

2h45 | Un premier vol d'employés européens de retour en Chine

Un avion transportant une majorité d'Allemands, environ 200 employés et leurs familles, a atterri samedi en Chine, marquant le premier retour des Européens dans le pays depuis la suspension des visas fin mars pour cause d'épidémie.

Le vol, parti la veille de Francfort (Allemagne), s'est posé à 11h52 (03h52 GMT) à l'aéroport de Tianjin, à une centaine de kilomètres au sud-est de Pékin, a confirmé à l'AFP une porte-parole de la compagnie aérienne Lufthansa.

0h12 | Uruguay: le président en quarantaine après un contact avec une contaminée

Le président uruguayen Luis Lacalle Pou se trouve en quarantaine après avoir été en contact avec une fonctionnaire qui a été testée positive au coronavirus, ont indiqué vendredi les services de la présidence dans un communiqué.