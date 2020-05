Fruits et légumes livrés en quantité

Dès que les restaurateurs montréalais ont dû fermer leurs portes, mettant ainsi un frein à leurs commandes de fruits et légumes, les distributeurs d’ici ont rapidement dû réagir. Pour continuer à livrer ses produits, l’entreprise Prixmium a opté pour le service résidentiel.

Afin de venir en aide à la population, aux gens qui avaient peur de sortir, Kassem Saleme, fondateur de la compagnie, a compilé les très nombreuses commandes sur Facebook, par téléphone et via le web. Il a également mis à la disposition des clients un service de localisation GPS - un peu comme Uber - permettant ainsi de suivre les produits.

«En trois mois, il s’en est passé de toutes les couleurs, dit-il. Je conduisais quand il n’y avait personne sur les routes, je faisais les livraisons. C’était un film d’horreur: Montréal était déserte.»

Aliments diversifiés

Actuellement, il est possible de se procurer des boîtes de fruits et légumes en deux formats., bons pour environ quatre à six jours.

Des paniers d’été seront bientôt préparés avec différents petits fruits, dont des framboises, des bleuets et des cerises de terre. Une boîte verte (avec épinards et kale, entre autres) et une autre de type potager (blé d’Inde, patates, etc.), seront aussi proposées.

Des melons d’eau viennent d’être ajoutés à la liste des produits et bientôt, les fraises du Québec se joindront au lot.

«Dès que la culture locale sera disponible, c’est sûr qu,on va la prioriser», assure M. Saleme.

Là pour rester

Même si les restaurants ont commencé à se préparer pour une reprise de leurs activités, Prixmium compte continuer à servir les particuliers.

«On va continuer le résidentiel; la demande est là», assure Kassem Saleme.

Conscient que les gens vont faire un peu moins appel à ce service, il ne craint toutefois pas l’actuelle popularité des potagers. À preuve, une centaine de livraisons sont encore effectuées chaque jour.

L’achat de deux camions réfrigérés a même été planifiée pour mener à bien la totalité des activités.

«On s’assure que dans les canicules, les aliments sortent de notre frigo à l’entrepôt à 4 degrés, ils rentrent dans le frigo du camion à 4 degrés et arrivent dans le frigo des résidences à 4 degrés.»

Du lundi au samedi, Prixmium offre la livraison à Montréal et Laval. Deux fois par semaine, la couverture est étendue à des villes telles que Vaudreuil, Saint-Lazare et Pincourt. Pour les détails: prixmium.ca/fr.