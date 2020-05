PRIMEUR | Nouvelle publicité choc de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) veut mettre fin «à l’inhumain».

C’est le thème d’une nouvelle publicité choc, qui sera diffusée à partir de dimanche, obtenue en primeur par TVA Nouvelles samedi.

Selon la FIQ, la pandémie de COVID-19 a révélé de nombreuses failles déjà présentes dans le système de santé québécois. À bout de souffle, les professionnelles en soins ont raconté par centaines des situations qu’elles qualifient d’inhumaines.

«Nous, les professionnels en soins, on a demandé, on a proposé, on a lutté. Maintenant, c’est l’heure d’exiger. Pour le bien de nos patients. Pour nous tous et toutes. On porte le système à bout de bras depuis des années et ça doit cesser. Mettons fin à l’inhumain», soutient-on dans la publicité dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

Pour la présidente de la FIQ, il est temps que les choses changent.

«C’est assez particulier d’être obligé de faire une campagne de cette sorte. Je veux juste vous dire que c’est la réalité du terrain. C’est les témoignages qu’on à coups de centaines et de milliers qu’on a reçus depuis des semaines», a soutenu Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

«Il est temps maintenant de changer les choses et de mettre les bonnes solutions en place pour qu’elles [les professionnelles en soins] aient de bonnes conditions de travail et qu’on puisse remettre le réseau en ordre pour être capables d’affronter les prochains mois et les prochaines années», a poursuivi Mme Bédard.

La publicité de la FIQ doit être diffusée dès dimanche.