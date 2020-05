[EN IMAGES] Mort de George Floyd: des villes aux allures de zones de guerre aux États-Unis

Des milliers d’Américains ont défié les couvre-feux dans une trentaine de villes d’un bout à l’autre des États-Unis, donnant des allures de zone de guerre à plusieurs d’entre elles.

Les manifestations pour dénoncer la mort de George Floyd, survenue peu après qu’un policier se soit agenouillé sur son cou lors d’une intervention le 25 mai dernier.

Alors que certaines manifestations se sont déroulées dans le calme, samedi soir, d’autres ont été le théâtre de violences entre les policiers et les foules.

Des feux d’artifice, du gaz et des bouteilles ont été lancés aux policiers alors que des immeubles ont été incendiés à certains endroits.

La police, quant à elle, a répliqué avec des balles de caoutchouc et du gaz lacrymogène.

Des centaines d’arrestations ont eu lieu, plusieurs blessés ont été dénombrés, tant chez des manifestants que des policiers.

MINNEAPOLIS, Minnesota

La Garde nationale et un couvre-feu n’ont pas empêché des milliers de manifestants d’envahir les rues. Les policiers leur ont lancé du gaz lacrymogène alors qu’ils tentaient de traverser un pont.

L’équipe du journaliste de CNN qui a été arrêté, plus tôt cette semaine, alors qu’il couvrait les manifestations a d’ailleurs été atteinte par une bombe de gaz lancée par les policiers.

Le corps d’un homme a également été découvert, dimanche matin, près d’une voiture incendiée.

NEW YORK, New York

33 policiers ont été blessés au cours de la nuit. Des dizaines de voitures de police ont été abimées et plus de 340 personnes ont été arrêtées, selon CNN.

Une vidéo montrant une voiture du NYPD, le service de police de la Ville de New York, foncer sur des manifestants a été publiée sur Twitter et est dénoncée. Une enquête a été ouverte sur l’événement, a affirmé le maire de New York, Bill de Blasio.

LOS ANGELES, Californie

Plusieurs bâtiments ont été incendiés samedi soir à Los Angeles.

ATLANTA, Georgie

Selon les policiers, 51 personnes ont été arrêtées samedi soir et un petit groupe est demeuré dans les rues de la ville après le couvre-feu de 21h.

AFP

PHILADEPLPHIE, Pennsylvanie

Environ 3000 personnes se sont rassemblées samedi soir pour dénoncer la mort de George Floyd. Des voitures ont été incendiées et des bâtiments ont été endommagés.

DALLAS, Texas

Les autorités ont procédé à l’arrestation de 74 personnes lors de manifestations samedi soir.

TAMPA, Floride

La police a lancé des bombes de gaz lacrymogène à des manifestants rassemblés près d’un centre d’achat.

WASHINGTON, D.C.

Rassemblés près de la Maison-Blanche, des manifestants ont mis le feu à des conteneurs.